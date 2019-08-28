ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تحتفل بـ عيد ميلاد إيمان العاصي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:14 ص
هنادي مهنا و ايمان
هنادي مهنا و ايمان العاصي
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد صديقتها الفنانة إيمان العاصي الـ33 عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام . 

وشاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بفيديو وصورة لها مع الفنانة إيمان العاصي عبر "story" إنستجرام أثناء احتفالها بميلاد ايمان العاصي . 

وظهرت بالفيديو إيمان العاصي وهنادي مهنا تغنيان "هابي بيرث داي تو يو ". 

وكانت الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي تنشر صورة جديدة بصحبة ابنتها ريتاج: الحب

بوشم ونظرات حادة.. شاهد.. إيمان العاصي في أحدث إطلالاتها

حنان مطاوع : إيماني بقيمة الفن يحدد اختياراتي

ماذا قالت حنان مطاوع عن علاقتها بـ ريهام عبد الغفور؟

بـ فستان قصير وكتفين مكشوفتين.. أحدث ظهور لـ ايمان العاصى ..شاهد

بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم.. الأهلى يتفق مع مدير فنى جديد

السيستم وقع.. نبيل الحلفاوي يعلق على تأخر تسليم درع الدوري لـ الأهلي

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

اهم الاخبار .. حقيقة ظهور موقع إباحي بمؤتمر الأزهر.. ومعلمة الإسماعيلية تبرئ ضابط الشرطة

ضياء السيد: هناك حاجز بيني وبين النادي الأهلي .. فيديو

سقوط سقف صالة الحجاج في مطار جدة السعودي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها