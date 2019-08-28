هنادي مهنا تحتفل بـ عيد ميلاد إيمان العاصي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد صديقتها الفنانة إيمان العاصي الـ33 عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .





وشاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بفيديو وصورة لها مع الفنانة إيمان العاصي عبر "story" إنستجرام أثناء احتفالها بميلاد ايمان العاصي .





وظهرت بالفيديو إيمان العاصي وهنادي مهنا تغنيان "هابي بيرث داي تو يو ".



