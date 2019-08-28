هنادي مهنا تحتفل بـ عيد ميلاد إيمان العاصي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد صديقتها الفنانة إيمان العاصي الـ33 عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .
وشاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بفيديو وصورة لها مع الفنانة إيمان العاصي عبر "story" إنستجرام أثناء احتفالها بميلاد ايمان العاصي .
وظهرت بالفيديو إيمان العاصي وهنادي مهنا تغنيان "هابي بيرث داي تو يو ".
وكانت الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.