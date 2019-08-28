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أول راقصة تنورة بمصر: دخلتها من باب الفنون الشعبية ..وزوجي يدعمني.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:49 م
صدى البلد
القسم الميداني - عدسة : عز حسين
رقصة كالحلم يدور فيها الفنان دورات متعددة سريعة حتي ترتفع التنورة الي أعلي و يختفي الراقص داخلها كأنه فراشة ترفرف بجناحيها ،قد يبدو الامر غريبا عندما نجد فتاة ترقص التنورة نظرا الي حركاتها بالغة الصعوبة..استطاعت هناء أن تدخل المجال وأن تثبت أن الفن ليس حكرا علي جنس بعينه.

تؤدي هناء رقصاتها علي أحد المراكب العائمة في منطقة المعادي واجرى صدى البلد حوارا معها وهي تستعد لتؤدي استعراضها حيث تعد أول راقصة تنورة في مصر.

قالت "هناء مصطفى " إنها دخلت الي عالم التنورة من خلال الفنون الشعبية:" حيث كنت اعمل بها في البداية ثم استمر عملي كراقصة تنورة محترفة لمدة ١٦عاما.. في البداية كان الجمهور يشعر بالاستغراب ولكن عندما ابدأ في العرض كانوا يبدون إعجابهم الشديد بأدائي .

واشارت إلى انها تعرفت علي زوجها "محمود شيكو "راقص التنورة المحترف وكان المحفز والمشجع الأساسي لها حيث كان يقوم بتدريبها ودعمها دائما.

واكدت ان التنورة رقصة صعبة نظرا للدوار المصاحب لها و بسبب ذلك يمارس راقصو التنورة تمرينا لكسر الدوخة وهو يقوم فيه راقص التنورة بالدوران حول نفسه لمدة ساعة او اكثر يوميا ولكنها لا تحتاج الي مثل هذا التمرين لانها لا تشعر بالدوار بالفطرة.

واختتمت حديثها مؤكدة أنها تحلم ان تكون أشهر راقصة تنورة في الوطن العربي.

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