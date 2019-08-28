ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد | سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 -8- 2019 وأسعار العملات الأجنبية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:34 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
آيات أحمد
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء ، 28 - 8 – 2019 في مصر استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء، مقابل 16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، الأربعاء ، 28- 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء ، 28 - 8 – 2019، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار بـ 16.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 31 -7- 2019 | فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 7 - 8 - 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك 8-8-2019 | فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019.. فيديو

اسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم الخميس 15 - 8 - 2019.. فيديو

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف: ميتشو مدرب يناسب الزمالك.. وهذه نصيحتي له.. فيديو

سفاح في بني سويف على خطى ريا وسكينة.. يستدرج النساء من أجل الاعتداء والسرقة والقتل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

بدون أدوية.. 5 حيل لـ تسكين ألم الأسنان سريعاً

كاد أن يفقأ عينيه.. أحمد صلاح حسني يعرض حياة أحمد عز للخطر.. رسمت تاتو على كتفي الشمال لهذا السبب

كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

الأرصاد تكشف حقيقة تأثير حرائق غابات الأمازون على مصر.. فيديو

متى يبدأ فصل الخريف؟ الأرصاد تجيب.. فيديو

اخبار التوك شو.. محمد الباز يطالب بإلغاء إجازة رأس السنة الهجرية.. وبشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول