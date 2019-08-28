ابن الأصول.. مي سليم برفقة أمير كرارة فى أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة مى سليم ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بالفنان امير كرارة.
وعلقت مى على الصورة قائلة: "ابن الأصول الجدع ابن البلد اخويا، النجم امير كرارة، قريبا #سهرانين".
وعلق أمير كرارة على الصورة: "حبيبة قلبى انتى والله".
وتوالت التعليقات على اطلالتهما بالصورة على النحو التالى:
حبايب القلب
منورين
احلى واجدع شخصيتين فى الوسط الفنى
قمرات ياخواتى
وعلقت مى على الصورة قائلة: "ابن الأصول الجدع ابن البلد اخويا، النجم امير كرارة، قريبا #سهرانين".
وعلق أمير كرارة على الصورة: "حبيبة قلبى انتى والله".
وتوالت التعليقات على اطلالتهما بالصورة على النحو التالى:
حبايب القلب
منورين
احلى واجدع شخصيتين فى الوسط الفنى
قمرات ياخواتى