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فن

ابن الأصول.. مي سليم برفقة أمير كرارة فى أحدث ظهور لهما

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:59 ص
مى سليم وامير كرارة
مى سليم وامير كرارة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة مى سليم ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بالفنان امير كرارة.

وعلقت مى على الصورة قائلة: "ابن الأصول الجدع ابن البلد اخويا، النجم امير كرارة، قريبا #سهرانين".

وعلق أمير كرارة على الصورة: "حبيبة قلبى انتى والله".

وتوالت التعليقات على اطلالتهما بالصورة على النحو التالى:
حبايب القلب
منورين
احلى واجدع شخصيتين فى الوسط الفنى
قمرات ياخواتى

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