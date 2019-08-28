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رياضة

يا بوسة ما تمت.. حكم يلغي هدفا للاعب في الدوري البلغاري أثناء احتفاله مع زوجته.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:39 م
واندرسون كريستالدو
واندرسون كريستالدو فارياس
إسراء أشرف
شهد الدوري البلغاري، واقعة طريفة لها علاقة بمباراة لودوجوريتس رازجراد وسلافيا صوفيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة 79، أحرز البرازيلي واندرسون كريستالدو فارياس هدف المباراة الأول لفريقه لودوجوريتس، ثم ركض سريعًا نحو المدرجات ليحتفل به مع زوجته بتبادل القبلات، حسب فيديو نشره موقع "443" الخاص بتغطية أخبار كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وفُوجئ واندرسون بعد عودته لأرض الملعب، بأن حكم اللقاء قام بإلغاء هدفه أثناء احتفاله مع زوجته بداعي التسلل، كما أن الفريقين قد استأنفا اللعب بدونه.

وألغي هدف المباراة الوحيد بتوقيع واندرسون كريستالدو، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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