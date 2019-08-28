توت عنخ آمون كاملة.. الآثار تكشف تفاصيل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصرى الكبير تجرى على قدم وساق.



وكشف عيسى زيدان، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN اليوم، الأربعاء، أن مبنى المتحف جار تنفيذ التشطيبات النهائية له بنسبة 100%، وذلك بعد تولى الهيئة الهندسية مهمة الإشراف عليه.



وأوضح مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن قاعات العرض الخاصة بتوت عنخ آمون على وشك الانتهاء منها، والتى تبلغ مساحتها 7500 متر، لافتا إلى أن الشهور القادمة ستشهد عرض الفتارين الخاصة تمهيدا لرص التماثيل عليها، مشيرا إلى أنه تم نقل 48 ألف قطعة أثرية تم ترميم 44 ألف قطعة منها.



وأضاف أن المتحف المصرى القديم باق كما هو ومحتفظ بمكانته أيقونة المتاحف المصرية، لافتا إلى أن المتحف المصرى الكبير يمتلك البهو العظيم، منها 4 قطع أثرية منهم تمثال مرنبتاح ويحتوى على تمثالين من الآثار الغارقة بالإسكندرية عليه، والدرج العظيم عليه 87 قطعة أثرية من القطع العظيمة الخاصة بالملوك، مشيرا إلى أن كل مجموعة توت عنخ آمون ستعرض كاملة لأول مرة داخل قاعة بالمتحف المصرى الكبير.