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بعد ترقب كبير في السودان.. تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:16 م
تأجيل إعلان تشكيل
تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية؛ وذلك بعدما كان من المقرر أن يتم اليوم.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن مصادر رفيعة قولها إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية قد تم تأجيله لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية، مشيرة إلى أن سبب التأجيل يعود لعدم عرض قوى إعلان الحرية والتغيير قائمة الوزراء المقترحة على العسكريين في مجلس السيادة والتشاور معه، وقاموا بتسليمها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ مما يخالف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقع عليها بين الطرفين.

وأكد المصدر ذاته أن العسكريين في مجلس السيادة تلقوا الترشيحات، مساء الثلاثاء، وسيعكفون على دراستها اليوم ثم تسليمها للحرية والتغيير التي من المفترض أن تسلم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفق عليها بين الطرفين.

كان حمدوك قد تسلم، أمس، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة ، و16 مرشحًا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.

وقال حمدوك: "تسلمت الثلاثاء أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير"، وأكد تمسكه "بتمثيل عادل للنساء".

ومن المتوقع أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لإستيفاء الشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم اعلان تشكيل الحكومة.

وكان السودانيون يترقبون قيام رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بإعلان تشكيل حكومته الأولى،اليوم الأربعاء، بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما.

أعطت الوثائق سلطة اختيار الجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء ووزرائه) لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزير الدفاع والداخلية، اللذين أعطت سلطة ترشيحهما للعسكريين.

ورشح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق جمال عمر وزيرًا للدفاع، فيما لم توضح معلومات حتى أمس عن هوية وزير الداخلية.

ووفقا للاتفاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير كان قد تحدد اليوم 28 أغسطس لإعلان رئيس الوزراء عن الوزارة الجديدة على أن يعتمدهم مجلس السيادة بعد غد، ليؤدوا اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر الجاري.

وجدير بالذكر أن عبدالله حمدوك أدى الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

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