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رياضة

بعثة مصر تحتفل بتتويج رانيا محمود بذهبيات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:41 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
احتفلت بعثة مصر فى المغرب المشاركة بدورة الالعاب الافريقية بالرباعة المتألقة رانيا محمود التي نجحت في الحصول على ثلاث ذهبيات في منافسات رفع الأثقال.

وحضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريم اللاعبة والمنافسات.

وتوجت الرباعة المصرية صاحبة ال١٨ عاما بميداليات الخطف والكلين والمجموع، حيث رفعت ثقلا وزنه ١٢٥ كجم في الكلين وبمجموع ٢٢٤ كجم في منافسات الخطف لوزن ٧١ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٩ كجم وببراعة شديدة لتهدي البعثة ثلاث ميداليات ذهببية.
بعثة مصر تحتفل بتتويج رانيا محمود بذهبيات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية
بعثة مصر تحتفل بتتويج رانيا محمود بذهبيات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية
بعثة مصر تحتفل بتتويج رانيا محمود بذهبيات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية

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