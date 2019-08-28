بعد امتناعه عن السداد.. تعرف على مصروفات ابنة أحمد الفيشاوي

علم «صدى البلد» من مصادره الخاصة، أن المصروفات الدراسية لـ لينا أحمد الفيشاوي، في مدرستها بـ لندن تبلغ 17 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 350 ألف جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى مصاريف الإقامة والسفر، والتي تتخطى هذا المبلغ.



ويمتنع الفنان أحمد الفيشاوي عن سداد مصروفات ابنته «لينا» لمدة 3 سنوات، وتحملت اسرة والدتها هند الحناوي هذه المصروفات بالكامل، وتحمل جدها الراحل فاروق الفيشاوي مصاريف الدراسة للسنة الأولى فقط.



يأتي ذلك بعد اشتعال أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، التي تستكمل تعليمها في لندن، في حين أن أباها لم يقم بسداد النفقات والمصروفات، وامتدت تلك الأزمة للقضاء الذي حكم بحبس الفيشاوي الصغير شهرا لعدم سداد النفقة.



وكان احمد الفيشاوى علق على تلك الأزمة، من خلال فيديو عبر انستجرام، متحدثًا عن هند الحناوي، والدة ابنته "لينا"، حيث قال إن «الحناوي» قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها؛ في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس؛ لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما هو ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة.