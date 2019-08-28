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بعد حظر ظهورها إعلاميا .. هل يحق لـ ريهام سعيد الظهور باليوتيوب والسوشيال ميديا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:17 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، اليوم حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية او مسموعة لمدة عام .

وفسر مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام القرار لصدى البلد، قائلا ان مضمون القرار يخص ظهورها كإعلامية على أي وسيلة كانت ومن ضمنها السوشيال ميديا، أما إذا استخدمت تلك الوسائل بعيدا عن صفتها كإعلامية لا تقع تحت محاسبة المجلس.

وقال المصدر، ان قرار المجلس بشأن ريهام سعيد يسرى على وسائل الاعلام المختلفة وايضًا على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى ، وأنها فى حال اختراقها للقرار او صدور اى تعليقات إساءة منها بشكل ما او ورود شكوى بخصوصها سيعد ذلك مخالفة جديدة ويقوم المجلس باتخاذ إجراءاته ضد المخالفة .

وتابع:" ريهام سعيد ستحاسب على فيديوهاتها على السوشيال ميديا وفقا لطبيعة الفيديو ، هل متعلق بهذا الشأن كإعلامية القرار لا يشمل حياتها الخاصة وتعليقاتها على أمور بعيدة عن الإعلام".

وأوضح ان القرار الصادر حول ظهورها كإعلامية حتى انتهاء المدة التى حددها المجلس.

و أصدر المجلس قرار خلال اجتماعه اليوم حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام وذلك بعد مناقشة التوصيات التى أعدتها لجنة الشكاوى بعد الانتهاء من التحقيق معها فى الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة بسبب إهانة السيدات الذين يعانون من السمنة

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