الدقائق الأخيرة قبل عودة نيمار إلى برشلونة

أصبحت المفاوضات حامية بين نيمار و وفدٍ من برشلونة للعودة، وقدمت إدارة النادي الكتالوني عرضًا نهائيًا لمهاجم باريس سان جيرمان ، وأكدت أنها على استعداد للمحاربة من أجل استعادة البرازيلي مرة أخرى ، وسيوافق على شروط باريس سان جيرمان من خلال التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة مع وضع خيار الشراء الإلزامي في الصيف القادم ، الذي كان نقطة خلاف في الأيام الماضية.



ونقلًا عن مصادر إسبانية من صحيفة "سبورت الإسبانية" أن برشلونة سيقدم عرضه الأخير لاستعادة نيمار، مقابل 170 مليون يورو، مع خيار إعارة في الموسم الأول، ومع إمكانية إضافة اللاعب عثمان ديمبلي إلى الصفقة، بينما يشترط سان جرمان 100 مليون يورو واللاعبين ديمبلي والبرتغالي سيميدو، وقال بيكيه مدافع برشلونة في تصريحات للتلفزيون الإسباني: "بالطبع نتمنى عودته، ولكن القرار في الأخير لا يعود لنا وسوف نترك الأمر بيد أصحاب الشأن".



أما نادي ريال مدريد لن يقف مكتوف الأيدي أمام صفقة انتقال نيمار إلا أنه ينتظر في الوقت الحالي القرار النهائي في المفاوضات بين النادي الباريسي ونادي برشلونة الذي يريد استعادة اللاعب في فريقه قبل انتهاء الموسم الحالي من سوق الانتقالات الصيفية، وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، إضافة إلى 100 مليون يورو، لكنه لم يعجب إدارة باريس سان جيرمان و حسب مصادر صحفية إنجليزية كشفت تقارير أنّ نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أبلغ إدارة فريقه في فبراير الماضي برغبته في الرحيل والاتفاق مع ريال مدريد.



ووسط هذا الصراع بين الملكي والكتالوني لضم البرازيلي من باريس سان جرمان، فاجأ الجميع بتغريدة مصحوبة بفيديو على "تويتر" معلنا مشاركته في المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا ديل بابيل" وتعني بالعربية "بيت الورق" وبحسب التقارير فإن الصراع محتدم بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم النجم البرازيلي، وتلوح في الأفق بوادر حسم العملاق الكتالوني للصفقة ، أكد خافيير بورداس المدير الرياضي لنادي برشلونة أن المفاوضات مع مسؤولي الفرنسي تسير بشكل جيد للغاية.



لم يكتف نيمار بهذه الأحداث فقط بل أثار غضب مشجعي باريس سان جيرمان أن واحدة من أعظم ذكرياته هي الريمونتادا التاريخية للكتالوني على حساب الفرنسي بنتيجة 1-6 في دوري أبطال أوروبا عام 2017.