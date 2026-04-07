محمود حمدان يستقبل العزاء في والده .. الجمعة

يستقبل السيناريست محمود حمدان، العزاء في والده، يوم الجمعة القادم، بقاعات مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

كشف المؤلف محمود حمدان عن مكان إقامة جنازة تشييع جثمان والده وذلك بمسقط راسه بالبحيرة بعد صلاة العصر.

نشر المؤلف محمود حمدان تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن وفاة والده.

وقال محمود حمدان : إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي ،، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك.