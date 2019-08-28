حارس الزمالك المصاب حاضر في مباراة المقاصة بـ الكأس

حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، على الحضور لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر.



ويغيب الحارس عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الحالية لإصابته في وتر أكيلس مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



جدير بالذكر أن الفائز من طرفي مباراة اليوم سيواجه الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.