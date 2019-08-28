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رياضة

عبدالحفيظ يطمئن علي البرنامج التأهيلي لـ سعد سمير بالأهلي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل «سعد» برنامجه التأهيلي، اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.

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