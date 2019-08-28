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واشنطن تلمح إلى إمكانية استئناف التعاون مع أنقرة إذا ألغت صفقة صواريخ إس 400

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:27 م
صواريخ إس 400
صواريخ إس 400
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزير الدفاع الأمريكي مار إسبر أن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخلى تركيا عن برنامج الأسلحة الروسية "إس-400" وتعود إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "لقد كانت تركيا شريكة طويلة وحليفة كبيرة، آمل أن يعودوا إلى اتجاهنا، وأن يرتقوا حقًا إلى ما اتفق عليه حلف الناتو منذ عدة أعوام وذلك من خلال البدء في التخلي عن المعدات الروسية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وأن يباشروا التحرك في اتجاه مختلف".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن أنقرة يمكن أن تكون جزءًا من برنامج "إف-35" أو برنامج "إس-400"، ولكن ليس الاثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس الثلاثاء بدء المرحلة الثانية من عمليات تسليم نظام الدفاع الجوي "إس-400"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المرحلة الثانية من عمليات التسليم سوف تستمر حتى نهاية سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعليق تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" على خلفية إقدام أنقرة على شراء منظومة الدفاع الصارخية الروسية "إس-400"، مشيرة إلى أن المنظومة تشكل خطرا على المقاتلات.

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