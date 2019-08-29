الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام .. نصيحة الأبراج لمواليد 29 أغسطس

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 29 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج:"إذا كنت من مواليد 29 أغسطس، فإن ذلك يعني أنك حساس ولديك روح نشاط وحيوية.. أنت أيضا ملهم، وتستطيع أن تحقق نجاحا اجتماعيا، لكن ردود أفعالك تبدو متناقضة أحيانا.



وأوصت مواليد 29 أغسطس، بأن يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.

