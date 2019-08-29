الدولاربـ 16.60جنيه.. اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم 29 -8- 2019

استقرت أسعار الدولار والعملات الاجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 29 اغسطس 2019 على تباين ختام تعاملات الامس الاربعاء ، حيث بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5042 جنيه للشراء و16.6042 جنيه للبيع.



وسجل اليورو الأوروبي نحو 18.2751 جنيه للشراء و18.3924 جنبه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 20.1516 جنيه للشراء و20.2654 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري نحو 16.8067 جنيه للشراء و16.9102 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.6024 جنيه للشراء و15.7013 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية فقد بلغ سعر الريـال السعودى نحو 4.4006 جنيه للشراء و4.4275 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 54.2972 جنيه للشراء و54.6711 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الاماراتى نحو 4.4928 جنيه للشراء و4.5208 جنيه للبيع.