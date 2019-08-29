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اقتصاد

25 جنيها لكيلو البلطى.. اسعار الاسماك اليوم 29-8- 2019

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم، الخميس 29 أغسطس 2019.

وسجل كيلو البلطي 25 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 66 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 150 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ45 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 350 جنيها.

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