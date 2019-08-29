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فن

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسمياً

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:59 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
سعيد فراج
أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن زواج النجم عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعد قيام «البلوشي» بتعديل تعليقها على صورة «عمرو دياب ودينا الشربيني»، وأضافت في التعليق مسمى زوجته، لتؤكد بذلك خبر الزواج رسميًا. 

وكانت هند البلوشي كتبت في التعليق الأول على الصورة سالفة الذكر: «صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب سجلت لحظة من أسعد لحظات حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر»، ولم تذكر «الشربيني»، لتقوم بعدها بتعديل التعليق وتضيف «وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى». 

وآخر أعمال هند أغنية "وي وي" من تأليف وألحان يوسف العمانى، توزيع موسيقى عبد الله العمانى، إخراج ثامر العسلاوى، فيما كان إنتاج الأغنية على نفقتها الخاصة. 

يشار إلى أن الفنانة هند البلوشى تشارك حاليا فى عروض المسرحية الكوميدية "عنتر المفلتر" على خشبة مسرح نقابة العاملين في الكويت، إلى جانب الفنان طارق العلى، وشيماء قمبر، وأحمد الفرج، وجمال الردهان وغيرهم من نجوم الفن فى الخليج. 

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