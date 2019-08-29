إغلاق جزئي لـ طريق السويس الصحراوي لمدة 3 أشهر تبدأ من الغد

اتخذت الإدارة العامة للمرور جميع الإجراءات، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على طريق السويس الصحراوي، والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة بدءًا من غد، الجمعة، فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة") .



وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الجهات المنفذة لأعمال التوسعة والتطوير ستضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وجميع التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعًا لحدوث أى تكدسات.



وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لبدء تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 8 صباح غد، الجمعة، ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه)، وعقب الانتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء فى الاتجاه الآخر القادم من القاهرة اتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه.