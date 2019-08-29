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تعليم

تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:57 م
تكريم أوائل الشهادات
تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر
شمس يونس
أقامت منطقة الأقصر الأزهرية صباح اليوم، الخميس، حفلًا لتكريم الطلاب الأوائل فى جميع المراحل التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية" للعام الدراسى 2018 /2019 م.

وذلك بحضور الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية وجمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية وبحضور مدراء المراحل.

وهنأ الدكتور خليفة أبنائه الطلاب الأوائل.. مؤكدًا أن المنطقة بقياداتها لا تتأخر فى رعاية ودعم المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم وأسرهم مع شكر وتقدير لأولياء الأمور والأسر والمُعلمين على جهدهم للوصول لهذا المستوى.

وقد تم تكريم الطلاب بتسليمهم شهادات التقدير والهدايا العينية.
تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر.. صور
تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر.. صور
تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر.. صور
تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر.. صور

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