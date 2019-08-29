بحثا الأوضاع في سوريا وليبيا.. ميركل تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي

أجرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحثت خلاله الوضع في سوريا وليبيا؛ بحسب ما أعلن مجلس الوزراء الألماني.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدر مجلس الوزراء الألماني، اليوم، الخميس، بيانا ذكر فيه: "تبادلت المستشارة والرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع في سوريا، وعلى وجه الخصوص، بشأن التصعيد العسكري في شمال غرب البلاد وبدء العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الصراع".



وتابع البيان: "أكدا الجانبان دعمهما لأنشطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن"، مضيفا أن ميركل وبوتين بحثا الوضع في ليبيا، وأعربا عن دعمهما لخطط المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة.



وكان الرئيس بوتين قد اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بحسب بيان أصدره الكرملين.