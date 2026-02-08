قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
محافظات

مدير مستشفى كفر شكر يكشف تفاصيل مشاجرة غرفة الجراحة

إبراهيم الهواري

أكد الدكتور وليد الشريف، مدير مستشفى كفر شكر التخصصي أن ما حدث من تشابك بين طرفي مشاجرة داخل المستشفى خلال إجراء الكشف الطبي والعلاج، جاء نتيجة وجودهما في المكان نفسه في ذات الوقت، بعد تشاجرهما خارج المستشفى.

وأوضح الشريف أن المشاجرة اقتصرت على تشابك بين الطرفين، ولم تُسجّل أي تلفيات سوى بعض الضرر البسيط في طاولة وترولي.

إصلاح التليفات

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر إداري من قبل قسم الصيانة، والتزام الطرفين بإصلاح التلفيات ورد الأشياء إلى حالتها الأصلية، مشيرًا إلى أن التلفيات لا تُذكر.
وأضاف مدير المستشفى أن الأمور تمت السيطرة عليها فورًا، وأن الطرفين تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

تفاصيل المشاجرة

وكان قد أصيب شخصان في مشاجرة بسبب خلافات بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج، واتخاذ اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في مشاجرة بمدينة كفر شكر.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة الطرف الأول أحمد ط. ف، 25 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة الطرف الثاني أحمد م. م، 22 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بجروح في الرأس.
وفي أثناء وجود الطرفين داخل المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية وإعداد التقارير الطبية، تجددت الاشتباكات بينهما، وتعدى أحدهما على الآخر بغرفة الجراحة، مما أدى إلى إحداث تلفيات.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شكر مستشفى كفر شكر مدير مستشفى كفر شكر

