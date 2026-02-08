مدير مستشفى كفر شكر يكشف تفاصيل مشاجرة غرفة الجراحة

أكد الدكتور وليد الشريف، مدير مستشفى كفر شكر التخصصي أن ما حدث من تشابك بين طرفي مشاجرة داخل المستشفى خلال إجراء الكشف الطبي والعلاج، جاء نتيجة وجودهما في المكان نفسه في ذات الوقت، بعد تشاجرهما خارج المستشفى.

وأوضح الشريف أن المشاجرة اقتصرت على تشابك بين الطرفين، ولم تُسجّل أي تلفيات سوى بعض الضرر البسيط في طاولة وترولي.

إصلاح التليفات

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر إداري من قبل قسم الصيانة، والتزام الطرفين بإصلاح التلفيات ورد الأشياء إلى حالتها الأصلية، مشيرًا إلى أن التلفيات لا تُذكر.

وأضاف مدير المستشفى أن الأمور تمت السيطرة عليها فورًا، وأن الطرفين تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

تفاصيل المشاجرة

وكان قد أصيب شخصان في مشاجرة بسبب خلافات بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج، واتخاذ اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في مشاجرة بمدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة الطرف الأول أحمد ط. ف، 25 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة الطرف الثاني أحمد م. م، 22 سنة، مقيم مدينة كفر شكر، بجروح في الرأس.

وفي أثناء وجود الطرفين داخل المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية وإعداد التقارير الطبية، تجددت الاشتباكات بينهما، وتعدى أحدهما على الآخر بغرفة الجراحة، مما أدى إلى إحداث تلفيات.