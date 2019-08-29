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تعليم

فرصة للانضمام لمدربي معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.. عبر هذا الرابط

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:57 م
معلمي الصفين الأول
معلمي الصفين الأول والثاني الثانوى
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص لتقديم مدربين معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : يمكنكم الآن التسجيل على الرابط التالي : https://www.sseducators.com/

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التقديم مستمر حتي يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 .

وأضافت وزارة التربية والتعليم : ستبدأ التدريبات يوم 14 سبتمبر القادم لتستمر على مدار العام الدراسي، وذلك على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.

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