فرصة للانضمام لمدربي معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص لتقديم مدربين معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : يمكنكم الآن التسجيل على الرابط التالي : https://www.sseducators.com/





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التقديم مستمر حتي يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 .



