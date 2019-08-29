ميزة جديدة تضيفها جوجل لتطبيق الخرائط

تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، على إضافة العديد من الميزات الجديدة لتطبيق الخرائط المملوك لها "Google Maps"، بحيث طرحت ميزة جديدة تساعد المستخدمين على معرفة اتجاهات وسائل النقل بالإضافة إلى خيار ركوب الدراجات "biking".



وبحسب ما ذكره موقع "BGR" التقني، سيتمكن المستخدمين عن طريق إدخال موقعًا في شريط البحث والضغط على الاتجاهات "Directions"، ثم في علامة تبويب النقل سترى بعض الطرق التي تتضمن تلقائيًا خيارات ركوب الخيل وركوب الدراجات كخطوات في الرحلة، بمعنى آخر معاينة كاملة وواقعية لرحلتك عند البحث عنها.



وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يفضلون ركوب الدراجات خلال التنقل، حيث سيسمح لهم التطبيق معرفة كم من الوقت ستسغرقه الرحلة إذا كانت في وقت الزحام وعند مغادرة الحافلة أو القطار.



وستعرض "خرائط جوجل" من خلال تلك الميزة الطرق المخصصة لراكبى الدراجات، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول وسائل النقل الاخرى، وأوضحت شركة "ـجوجل" أن هذه الميزة ستأتى خلال الأسابيع القادمة إلى نظامى التشغيل Android وiOS فى 30 دولة حول العالم.