ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميزة جديدة تضيفها جوجل لتطبيق الخرائط

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:24 م
تطبيق خرائط جوجل
تطبيق خرائط جوجل
شيماء عبد المنعم
تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، على إضافة العديد من الميزات الجديدة لتطبيق الخرائط المملوك لها "Google Maps"، بحيث طرحت ميزة جديدة تساعد المستخدمين على معرفة اتجاهات وسائل النقل بالإضافة إلى خيار ركوب الدراجات "biking".

وبحسب ما ذكره موقع "BGR" التقني، سيتمكن المستخدمين عن طريق إدخال موقعًا في شريط البحث والضغط على الاتجاهات "Directions"، ثم في علامة تبويب النقل سترى بعض الطرق التي تتضمن تلقائيًا خيارات ركوب الخيل وركوب الدراجات كخطوات في الرحلة، بمعنى آخر معاينة كاملة وواقعية لرحلتك عند البحث عنها.

وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يفضلون ركوب الدراجات خلال التنقل، حيث سيسمح لهم التطبيق معرفة كم من الوقت ستسغرقه الرحلة إذا كانت في وقت الزحام وعند مغادرة الحافلة أو القطار.

وستعرض "خرائط جوجل" من خلال تلك الميزة الطرق المخصصة لراكبى الدراجات، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول وسائل النقل الاخرى، وأوضحت شركة "ـجوجل" أن هذه الميزة ستأتى خلال الأسابيع القادمة إلى نظامى التشغيل Android وiOS فى 30 دولة حول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات بسيطة لإيقاف تشغيل إشعارات Google Maps

لركاب المواصلات العامة .. جوجل يطلق ميزتين جديدتين على Google Map

هتاكل ببلاش .. Google Maps يفعل ميزة جديدة لمعرفة عروض المطاعم

أكثر من مجرد خريطة.. 15 ميزة مبهرة في Google Maps تجعل سفرك أكثر سهولة

أبرزها يوتيوب وماسنجر.. تعرف على أهم التطبيقات الداعمة لميزة الوضع الليلي

جوجل تغلق رسميًا تطبيق Trips الخاص بها

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 20 ناديا ضحايا قرار إلغاء ترضية دورى المظاليم

سعر الدولار اليوم الخميس 29 - 8 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

أوباما يستغل رحيل أيمن حفني لـ مصر المقاصة.. اعرف التفاصيل

هجمات صاروخية ضد قطر والإمارات وخليج عمان.. إيران تهدد بضرب قواعد أمريكية

4 فروق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.. خدمات

مكشوف من الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

إقبال كبير على معرض كلنا واحد في عابدين لشراء مستلزمات المدارس.. صور

بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور