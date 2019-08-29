ملين ومضاد للحساسية ..الصحة تحذر من نوعين دواء ..مستند

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، في منشورها الذي حمل رقم 35 لعام 2019 من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة .



وأوضحت الإدارة في منشورها ، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية وتحمل الأرقام الأتية :-



- « Laxolac syrup» والذي يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وك "ُملين " تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية .



-«calamy1 - D Lotion» والذي يستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة تشغيلة رقم 182270 إنتاج شركة المهن الطبية .



وشدد المنشور الموجه لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية ، مع تجميد الأرصدة ، وارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، مع إبلاغ الإدارة بالأرصدة التي تم ضبطها في محاضر رسمية .





