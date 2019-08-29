إيقاف ضابط شرطة اعتدى على صاحب مقهى رفض تنفيذ قرار إزالة الإشغالات



بالفحص تبين قيام المواطن المشار إليه صاحب مقهى بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحي للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولى الحى أثناء أداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.



تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط فى الواقعة المشار إليها ، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة .

تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة .