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فن

شيرين سيف النصر: 9 سنوات ضاعوا من عمرى بسبب عادل إمام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:03 م
عادل إمام وشيرين
عادل إمام وشيرين سيف النصر فى مسرحية بودى جارد
أحمد البهى
أكدت النجمة شيرين سيف النصر ، انها لم تبتعد لفترة طويلة عن الفن ، كما يعتقد البعض ، حيث ظلت لمدة تسع سنوات تقدم مسرحية بودى جارد مع الفنان عادل إمام .

وأضافت شيرين سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : هناك تسع سنوات ضاعوا من عمرى فى مسرحية بودى جارد ، والتى كان يقوم ببطولتها النجم عادل إمام ، خاصة وان هذا العمل استهلكني ، بالإضافة التى أننى لم أقم بتصوير المسرحية بعد ذلك .

وتابعت شيرين سيف النصر ان ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما اثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.

واختتمت شيرين سيف النصر قائلة : اعتبر نفسي كنت في فترة هدنة ، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة ، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها.

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