بالأسماء.. جمال الغندور يستقر على ملامح تشكيل لجنة الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن ملامح تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية تمهيدا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2019-2020.



قال المصدر إن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الذى تم الإعلان عن توليه المهمة من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أجرى اتصالات بالثنائى ياسر عبدالرؤوف وتامر درى من أجل الإنضمام إلى عضوية اللجنة إضافة إلى فهيم عمر الحكم الدولي السابق والإبقاء على وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.



وأشار المصدر إلى أن جمال الغندور سوف ينتهى من تشكيل اللجنة على أن يتم طرح الأسماء على اللجنة المؤقتة فى اتحاد الكرة وإبداء الرأى النهائى سواء باستبعاد عناصر منها أو اعتمادها بشكل رسمي تمهيدا لبدء العمل فى الموسم الجديد.



يذكر أن اجتماع اللجنة المؤقتة مساء أمس الأربعاء تم اتخاذ العديد من القرارات البارزة التى جاءت على النحو التالي:



تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.



تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.



تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.



تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.



تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.



الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه.



البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية "الفار" وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.



الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة لأداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل ، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.



تكليف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية.



الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.



إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019.



تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.



تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي.



جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.

