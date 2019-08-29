ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. جمال الغندور يستقر على ملامح تشكيل لجنة الحكام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:06 م
جمال الغندور
جمال الغندور
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن ملامح تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية تمهيدا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2019-2020.

قال المصدر إن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الذى تم الإعلان عن توليه المهمة من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أجرى اتصالات بالثنائى ياسر عبدالرؤوف وتامر درى من أجل الإنضمام إلى عضوية اللجنة إضافة إلى فهيم عمر الحكم الدولي السابق والإبقاء على وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.

وأشار المصدر إلى أن جمال الغندور سوف ينتهى من تشكيل اللجنة على أن يتم طرح الأسماء على اللجنة المؤقتة فى اتحاد الكرة وإبداء الرأى النهائى سواء باستبعاد عناصر منها أو اعتمادها بشكل رسمي تمهيدا لبدء العمل فى الموسم الجديد.

يذكر أن اجتماع اللجنة المؤقتة مساء أمس الأربعاء تم اتخاذ العديد من القرارات البارزة التى جاءت على النحو التالي:

تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.

تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه.

البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية "الفار" وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة لأداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل ، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

تكليف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية.

الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.

إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019.

تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي.

جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يعتمد تكوين لجان منبثقة عن لجنة الحكام الرئيسية

خلال ساعات.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

اتحاد الكرة يعين فضل واحمد عبد الله لإعداد تصور تنظيم أمم أفريقيا تحت 23

اتحاد الكرة: الغندور رئيسا للحكام وتكوين لجنة الانضباط ومناقشة عروض الـ VAR

اتحاد الكرة: سحر عبد الحق مشرفا على الكرة النسائية والشاطئية والصالات

اتحاد الكرة: إلغاء دورة الترضية بالمظاليم وتعيين احمد عبد الله مشرفا على المنتخب الأولمبى

ترشيحاتنا

ملين ومضاد للحساسية ..الصحة تحذر من نوعين دواء ..مستند

انخفاض كبير في اسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي.. واستقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس.. تفاصيل

فيديوجراف| سلسلة مطاعم كنتاكي تستغنى عن الدجاج

بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور

لماذا تم تنصيب جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.. اعرف التفاصيل

انتقام زوجين.. قتلا طفلاً 4 سنوات ثأرًا لغرق نجلهما بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها