في ذكرى ميلاد باسل خياط.. تعرف على بدايته وأهم محطات حياته

الجوائز

حصد باسل خياط الكثير من الجوائز وشارك في أكثر من مهرجان سينمائي قد حصل علي جائزة الموريكس دور كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "عشق النساء" وشارك في المهرجان الدولي الفرنسي افينيون ومهرجان قرطاج التونسي .





أبرز أعماله



قدم العديد من الأعمال الدرامية التي أحبها الناس كثيرا مثل مسلسل بعنوان "الأخوه" تم عرضه في عام 2014 وهو يعتبر مسلسلا عربيا مشتركا من ثلاثة مواسم و مسلسل بعنوان "الظاهر" الذي جسد فيه دور "سيف الدين قطز" وعرض في عام 2005 وشارك أيضا في العديد من الأفلام علي سبيل المثال فيلم بعنوان "قمران و زيتونه" تم عرضه في 2002 وهو فيلم سوري.



أحدث أعماله كانت ثلاث مسلسلات في عام واحد 2018 مسلسل بعنوان "30 يوما" بمشاركة آسر ياسين ومسلسل بعنوان "الرحله" بمشاركة حنان مطاوع و مسلسل بعنوان "تانغو"



وانتشر خبر منذ فترة وجيزة بأنه في رباط حب بينه وبين الفنانة التونسية "هند صبري" و لكن لم تكتمل.

ولد باسل خياط في عام 1977 في حي شعبي في منطقة "بغداد" وقد بدأ التمثيل وهو في الثامنة من عمره من خلال بعض مسارح الأطفال في دمشق وسافر إلى مصر وفرنسا و بيروت لتقديم بعض العروض هناك.البدايه الحقيقيةفي بدايته اشترك كثيرا في المسلسلات الموجهة للأطفال وكان أول ظهور له في عام 1995 من خلال مسلسل "كان يامكان" و بعد أن أثبت نفسه وبراعته أمام الكاميرا استطاع كسب محبة كبيرة من الأطفال وشارك أيضا في مسلسل بعنوان الطير.وفي عام 2000 غير مساره إلى التمثيل الدرامي من خلال مشاركته في مسلسل "أسوار المدينة" وهو مسلسل سوري من إخراج هشام شربتجي و من تأليف حسن سامي يوسف وشارك أيضا في مسلسل أحلام كبيرة في عام 2004.وقدم الكثير أيضا من المسرحيات مثل مسرحية عشاء الوداع و مسرحية المرة الأولى ومن أهم المسرحيات التي قدمها هي مسرحية بعنوان "سلينا" تم عرضها في عام 2008 .