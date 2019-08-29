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رياضة

الألعاب الإفريقية .. محمد سليم يتوج بثلاث ذهبيات ورقم جديد في الأثقال

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:21 م
صدى البلد
ريهام بكير
نجح الرباع المصري محمد سليم في وزن 96 كيلو في تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والمجموع 373 كجم.

وحقق رقما إفريقيا جديدا في الكلين، برفع ثقل وزنه 208 كجم والرقم السابق لنفس اللاعب وكان 207 كجم وحقق ذهبية الخطف برفع وزن ثقله 165 كجم.

وبهذا الإنجاز تضيف بعثة رفع الأثقال المصرية ثلاث ميداليات ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

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