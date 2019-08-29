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أحمد موسى: 97% من المشروعات الكبرى في مصر تبني بيد القطاع الخاص.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مجموعة من أهل الشر والمغرضين، يحاولون إفساد العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الأعمال.

وأضاف موسي، خلال برنامجه«علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية«صدي البلد» ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كان واضحًا في دعمه الشخصي لرجال الأعمال الشرفاء من أجل البناء والتنمية، بصفتهم شركاء أساسين في مرحلة البناء، وهذا واضح في العديد من المشروعات الكبري في الدولة المصرية. 

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن أكثر من 79% من المشروعات القومية الكبرى، تقوم على بنائها شركات القطاع الخاص، بما يعني أن الدولة داعمة لهذا القطاع الحيوي الكبير.

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