رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة الانتهاء من ترتيبات استقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والذى ينطلق من رحاب جامعة المنوفية الأحد القادم بمشاركة ٢٠ جامعة للتنافس تحت شعار بنكمل بعض وإطلاق قدرات ومواهب ذوى القدرات الخاصة فى ملتقى شبابي كبير تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



حيث تفقد رئيس الجامعة تجهيزات المدن الجامعية والفندق واستاد الجامعة، وتجهيزات عربات الكرنفال التى يقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس لجنة الكرنفال.



كما تابع تجهيزات الصالة المغطاة التى ستشهد حفل الافتتاح، وتابع برنامج الحفل والفقرات التى ستقدم مع مخرج الحفل عمرو قابيل.



ورافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامة مدني عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، ومن فريق العمل الدكتور إبراهيم غريب رئيس اللجنة الفنية للعروض الرياضية، الدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الطب البيطرى، والدكتور محمد زيدان وكيل التربية النوعية للتعليم والطلاب ورئيس لجنة الاستقبال والمراسم، والدكتور محمد نصار مدرب الفريق ويساعده الدكتورة عطيات محمد، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومحمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ونبيلة عبدالله مدير عام المدن الجامعية.