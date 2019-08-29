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تهديد ووعيد.. بيان هام للإمارات بشأن هجمات عدن

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:35 م
عدن اليمنية
عدن اليمنية
أحمد سيف الدين
اكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان لها، اليوم الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على أي تهديدات موجهة لقوات التحالف العربي من قبل التنظيمات الإرهابية.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، أن التنظيمات الإرهابية قامت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، وهو الأمر الذي يعتبر تهديدا مباشرا لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة.

وأكدت الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتلك الضربة ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على الإتفاقيات والقوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.

أشارت الإمارات أن مجموعات مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها.

وشدد البيان على أن الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع النفس.

كما أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع و التوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية.

ولفت البيان إلى نجاح التحالف العربي خلال السنوات الماضية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أخطر التنظيمات دوليا، حيث نجح التحالف بتحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدا.

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