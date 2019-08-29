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بجامب سوت أبيض واسود.. نانسي عجرم بإطلالة أنيقة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:31 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة نانسي عجرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة نالت اعجاب الجمهور .


وظهرت نانسي بجامب سوت ابيض واسود، ينقسم الجامب سوت الي نصفين نصف ابيض ونصف ايود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة علي الاكتاف وامجوهرات بنفس الوان الجامب سوت .


وانهالت التعليقات علي نانسي بألاعجاب بها، وكتبت "Beautiful event tonight with Glade

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