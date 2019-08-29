بجامب سوت أبيض واسود.. نانسي عجرم بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة نانسي عجرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة نالت اعجاب الجمهور .وظهرت نانسي بجامب سوت ابيض واسود، ينقسم الجامب سوت الي نصفين نصف ابيض ونصف ايود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة علي الاكتاف وامجوهرات بنفس الوان الجامب سوت .وانهالت التعليقات علي نانسي بألاعجاب بها، وكتبت "Beautiful event tonight with Glade