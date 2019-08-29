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رياضة

إنجاز وراء إنجاز.. مصر تحطم الرقم القياسي بدورة الالعاب الافريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:49 م
مصر تتألق بدورة الألعاب
مصر تتألق بدورة الألعاب الإفريقية
عمرو الحلوانى
كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الــ 12 المقامة في المغرب حاليا، الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لـ 229 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ المسجل بـ 217 ميدالية متنوعة.

حققت بعثة مصر حتى الآن 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية و87 فضية و59 برونزية.

كان الرقم السابق باسم مصر تحقق في الكونغو 2015 بواقع 2017 ميدالية بينهم 85 ذهب و63 فضة و69 برونزية.

تمتلك بعثة مصر فرصة غدا في آخر أيام المنافسات من أجل زيادة عدد الميداليات وتحقيق رقم قياسي في ختام المنافسات يسجل باسم مصر.

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