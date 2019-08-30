بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

تواصل الفنانة زينة هجومها على الإعلامية ريهام سعيد بعد حلقتها عن السمنة ووصفهم بأنهم عبء على الدولة .



ونشرت زينة صورة عبر خاصية الاستورى لحسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تسخر فيها من مرض الإعلامية ريهام سعيد سماعات الأذن في أنفها، خاصة بعد إعلان ريهام سعيد بإزالة أنفها بسبب مرضها .



وعلقت زينة على الصورة قائلة :" سلامتى" .



وكانت الإعلامية ريهام سعيد أساءت للنساء البدينات بتصريحات أغضبت الرأي العام حول مرضى السمنة فى آخر حلقات برنامجها مما جعل المجلس القومى للمرأة يتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام.



يذكر أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.