ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب فلسطين يستدعي محمود وادي لخوض مباراتي أوزبكستان وسنغافورة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:56 ص
محمود وادي مهاجم
محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري
كتب محمد الغزاوى
تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بفلسطين استعدادًا لمبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”، ونهائيات كأس آسيا الصين 2023، حيث سيخوض المنتخب الفلسطيني مباراته الأولى أمام منتخب أوزبكستان وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامس من سبتمبر المقبل على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله ، فيما سيخوض المنتخب الفلسطيني مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة في العاشر من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار مباشرة للحاق ببعثة المصري والذي سيخوض أمام نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر على ستاد عماني بزنجبار.

موضوعات متعلقة

المصري يخاطب الجهات المعنية لإقامة مباريات الكونفدرالية والدوري بالإسماعيلية

32 لاعبًا في معسكر المصري المغلق بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد

اطمأن على لاعبيه.. المصرى يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف

المصري يبدأ دراسة أداء فريق ماليندي بطل زنجبار

سعيدو سينبوري ضمن قائمة منتخب بوركينا فاسو لمباراة المغرب الودية

ترشيحاتنا

باسم علي يكشف عن موقفه من بند عدم مشاركته مع الجونة أمام الأهلي

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر طلب الفريق الاستعانة بحكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

تعرف على رسالة لويس إنريكي المؤثرة لابنته الراحلة بسبب السرطان

أفضل 5 تطبيقات تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المسافر

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

خالد الغندور يعلن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي

اخبار الرياضة.. تركي ال الشيخ يعلن عن صفقة جديدة.. الاهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد..اتهامات تطارد محمد صلاح

في توزيع جوائز الأفضل عالميا.. رونالدو جليسا على مقعده لأول مرة منذ 15 عاما

منتخب مصر يحصد فضية الألعاب الأفريقية بعد الخسارة من أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة