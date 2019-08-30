منتخب فلسطين يستدعي محمود وادي لخوض مباراتي أوزبكستان وسنغافورة

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بفلسطين استعدادًا لمبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”، ونهائيات كأس آسيا الصين 2023، حيث سيخوض المنتخب الفلسطيني مباراته الأولى أمام منتخب أوزبكستان وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامس من سبتمبر المقبل على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله ، فيما سيخوض المنتخب الفلسطيني مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة في العاشر من الشهر ذاته.



ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار مباشرة للحاق ببعثة المصري والذي سيخوض أمام نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر على ستاد عماني بزنجبار.