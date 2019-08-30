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بدء الجلسة الختامية لقمة التيكاد بمشاركة الرئيس السيسي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:25 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي في الجلسة الختامية لقمة طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 7، المنعقدة في مدينة "يوكوهاما" اليابانية.

ويستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التي جرت في إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة، التي بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يصدر "إعلان يوكوهاما" في ختام قمة التيكاد، متضمنا التوصيات التي توصلت إليها وفود الدول المشاركة فى القمة بشأن سبل تعزيز التعاون الإفريقي الياباني في مجالات الاستثمارات والتجارة ، وتشجيع القطاع الخاص اليابانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الإفريقية.

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