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أخبار العالم

افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:09 م
صدى البلد
عرفة البنداري
وقعت الممثلة الهندية الجنوبية، خوشبو سوندار، المعروفة بنشاطها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لدرجة تحولها إلى ناشطة سياسية، في موقف محرج للغاية.

جاء ذلك بعدما نشرت صورة على تويتر تمثل هدايا تذكارية بها صور لأمير قطر وجدتها في متجر للهدايا التذكارية في شارع أوكسفورد بلندن.

ونشرت الفنانة التركية الصور وكتبت عليها "انظروا ما وجدته في متجر للهدايا في لندن، لدينا سوبر ستار".

واعتقدت الفنانة الهندية أن أمير قطر هو النجم السينمائي الهندي راجنيكانث، الذي شارك في عدة أفلام مع النجم العالمي أميتاب باتشان.
افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر
افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر
افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر

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افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر

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