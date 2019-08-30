افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر

وقعت الممثلة الهندية الجنوبية، خوشبو سوندار، المعروفة بنشاطها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لدرجة تحولها إلى ناشطة سياسية، في موقف محرج للغاية.



جاء ذلك بعدما نشرت صورة على تويتر تمثل هدايا تذكارية بها صور لأمير قطر وجدتها في متجر للهدايا التذكارية في شارع أوكسفورد بلندن.



ونشرت الفنانة التركية الصور وكتبت عليها "انظروا ما وجدته في متجر للهدايا في لندن، لدينا سوبر ستار".



واعتقدت الفنانة الهندية أن أمير قطر هو النجم السينمائي الهندي راجنيكانث، الذي شارك في عدة أفلام مع النجم العالمي أميتاب باتشان.