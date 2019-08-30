حطله سم في الأكل.. حبس فران قتل زميله في طنطا

قرر رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس فران لقتله زميل بوضع مادة سامه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع التحربات وأقوال المبلغين للواقعة واتهامه فى واقعة سرقة التروسيكل .



تلقي اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بدائرة قسم ثان طنطا .



وبالفحص تبين من تحريات الرائد أحمد الحجار أن الجثة لشخص يدعى" احمد.ح.ع" 55 سنة سائق تروسيكل ومقيم بمحافظة كفر الشيخ كما تبين أن سبب الوفاة نتيجة تناول وجبه مسمومة.



واوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده لكشف غموض الحادث تحت قيادة العميد ايهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا كما ضبط المتهم واقتياده الى ديوان القسم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.