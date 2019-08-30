صاحبة برونزية أفريقيا في المصارعة: أسير بخطوات ثابتة نحو طوكيو

أعربت المصارعة سمر حمزة لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها ببرونزية المصارعة بدورة الألعاب الأفريقية.



وقالت سمر حمزة : "ميدالية أعتز بها وأشعر أننى أسير بخطوات ثابتة نحو أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ".



وجهت سمر الشكر لوزير الشباب والرياضة، وعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة وأعضاء مجلس الإدارة، كما وجهت الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى لها - ولفريق الفراعنة الاوليمبى الذى تنتمى إليه - الذي قدم الدعم الكبير لها خلال الفترة الماضية ، ولروابط الرياضية لحرصهم على وصولها لمستوى عالى فنيا وبدنيا وصحيا ومشاركتها فى معسكر اوكرانيا الذى قدم لها فرصة احتكاك متميزة وكذلك مشاركتها فى بطولة الجائزة الكبرى باسبانيا وحصدها برونزية البطولة.



جاء هذا الفوز على صالة الجديدة بمدينة الجديدة وذلك فى اطار فاعليات دورة الالعاب الافريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.