ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعبوة ناسفة .. تفاصيل نجاة قائد الحزام الأمني في اليمن من محاولة اغتيال

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:34 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشرت قناة سكاي نيوز، اليوم الجمعة، تفاصيل نجاة قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن "وضاح عمر عبدالعزيز" من محاولة اغتيال فاشلة في مديرية الشيخ عثمان.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب ميدان القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

وأِشار المصدر إلى أن استهداف عمر كان خلال منع عدد من الخارجين عن القانون من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة ليصاب نتيجة ذلك 5 من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر، ولفتت سكاي نيوز إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة.

في السياق ذاته، وبالتزامن مع محاولة الاستهداف، انفجرت عبوة ناسفة أخرى في جولة قوات الحزام الأمني وذلك أثناء تلك الحملة بمنطقة كراع، ولم تخلف أي خسائر بشرية أو مادية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال قائد الحزام الأمني في اليمن

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

فيديوجراف| تفاصيل أزمة أصالة وأحلام فى السعودية

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

طريقة عمل السجق البلدى

اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة

شاهد.. ميس حمدان تودع الصيف بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور