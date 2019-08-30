بعبوة ناسفة .. تفاصيل نجاة قائد الحزام الأمني في اليمن من محاولة اغتيال

نشرت قناة سكاي نيوز، اليوم الجمعة، تفاصيل نجاة قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن "وضاح عمر عبدالعزيز" من محاولة اغتيال فاشلة في مديرية الشيخ عثمان.



ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب ميدان القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.



وأِشار المصدر إلى أن استهداف عمر كان خلال منع عدد من الخارجين عن القانون من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة ليصاب نتيجة ذلك 5 من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر، ولفتت سكاي نيوز إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة.



في السياق ذاته، وبالتزامن مع محاولة الاستهداف، انفجرت عبوة ناسفة أخرى في جولة قوات الحزام الأمني وذلك أثناء تلك الحملة بمنطقة كراع، ولم تخلف أي خسائر بشرية أو مادية.

