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طريقة عمل فيليه السمك بصوص الشبت

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:54 م
طريقة عمل فيليه السمك
طريقة عمل فيليه السمك بصوص الشبت
البهى عمرو
قدمت الشيف فوقيه الأعصر، خلال حلقتها ببرنامج "حبة مقادير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، طريقة عمل فيليه السمك بصوص الشبت.

وتضمنت مقادير تحضير فيليه السمك ما يلي:
كيلو سمك فيليه
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير 2 ليمونة
ملح
فلفل
كمون

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهدى الفيديو:

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