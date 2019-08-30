قدمت الشيف فوقيه الأعصر، خلال حلقتها ببرنامج "حبة مقادير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، طريقة عمل فيليه السمك بصوص الشبت.
وتضمنت مقادير تحضير فيليه السمك ما يلي:
كيلو سمك فيليه
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير 2 ليمونة
ملح
فلفل
كمون
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهدى الفيديو:
وتضمنت مقادير تحضير فيليه السمك ما يلي:
كيلو سمك فيليه
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير 2 ليمونة
ملح
فلفل
كمون
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهدى الفيديو: