قدمت الشيف فوقيه الأعصر، خلال حلقتها ببرنامج "حبة مقادير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، طريقة عمل فيليه السمك بصوص الشبت.



وتضمنت مقادير تحضير فيليه السمك ما يلي:

كيلو سمك فيليه

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير 2 ليمونة

ملح

فلفل

كمون



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهدى الفيديو:

