خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غير الله بها مجرى التاريخ

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن إرادة الله -عز وجل- شاءت أن يجعل لكل أمة من الأمم ذكرى في أيامها، ومن أعظم الذكريات التي سجلها التاريخ لأمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ذكرى الهجرة النبوية.



وأوضح «العواري» خلال خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، عن موضوع « الهجرة النبوية وتأملاتها»، أن الهجرة النبوية تذكرنا كيف عانى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الظلم والاضطهاد والتضييق، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأصبحت مكة وقتها بيئة تأبى الإسلام وتضطهد أهله، فكانت الهجرة سبيلا للخروج من الأزمة وطريقًا غير الله به مجرى التاريخ، لانطلاقة دعوية جديدة تعم الأرجاء.



وشدد خطيب الجامع الأزهر على أهمية أن يعمل المسلمون على تحقيق معنى الهجرة الحقيقي في الحاضر والمستقبل، وننتفع بدروسها، موضحًا أننا لو حققناها لتحقق لأمة الإسلام كل خير ولأصبغ الله علينا كل نعائمه.



وبين أن الهجرة أنواع وأفضلها هجرة طلاب العلم، حيث يأتي طلاب العلم من بلادهم إلى مصر الأزهر، لينهلوا من المعارف والعلوم والفنون، كي يعودوا إلى بلادهم سفراء علماء، حاملين لواء الدعوة إلى الله بمنهج الأزهر الوسطي، ناشرين قيم الأمن والسلام في بلادهم.