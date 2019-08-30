محافظ القليوبية يتفقد طريق مسطرد ومحور الباسوسية بشبرا الخيمة والقناطر.. صور

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم، يرافقه الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام حي شرق شبرا الخيمة، وتابع أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة من على جانبي طريق مسطرد المار من أمام شركات البترول بالمنطقة ومن علي جانبي ترعة الإسماعلية.



وأعطي عبد الحليم تعليماته للدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالإستمرار في رفع التراكمات وإزالة أي إشغالات ومراجعة أعمال الإنارة والتنسيق مع إدارة الحدائق لزرع الطريق بالأشجار.



كما توجه محافظ القليوبية لتفقد محور الباسوسية - الطريق البديل لطريق أبو الغيط - القناطر الخيرية والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية حيث يبلغ طوله 8 كيلو متر وتم تغطية ورصف 4 كم بتكلفة إجمالية للرصف والتغطية بلغت 65 مليون جنيه ومنتظر إفتتاح المرحلة الأولى خلال أيام.



وفي سياق متصل أعطى محافظ القليوبية تعليماته للقائمين علي التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق والذي يعد محورا حيويا مهما سيقضي على التكدسات المروية بمدينة القناطر الخيرية بالكامل.

