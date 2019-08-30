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رياضة

كأس مصر.. انطوي وتراوري يقودان هجوم بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:58 م
أنطوي فى مباراة أيتول
أنطوي فى مباراة أيتول بالكونفدرالية
حسن العمدة
أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي ستجمع الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 ضمن منافسات كأس مصر .

وجاء تشكيل بيراميدز كالاتي :

احمد الشناوي
رجب بكار ، احمد أيمن منصور ، علي جبر ، محمد حمدي
عمر جابر ، نبيل دونجا ، إسلام عيسي
عبده لامبالاة ، أيريك تراوري
جون أنطوي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من 
مهدي سليمان، طارق طه ، احمد توفيق ، محمد عطوة ، أحمد علي ، إبراهيم حسن ، دودو الجباس

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