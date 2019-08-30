تعرف على شروط مسابقة ملكة جمال التمور بـ الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إطلاق مسابقة ملكة جمال التمور التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتمور خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المسابقة مقامة للأطفال من عمر 5 أعوام وحتى 12 عاما ، ويشترط موافقة الوالدين ، كما يجب على الأطفال المشاركين إن يمتلكون مواهب فنية فى الغناء والشعر والموسيقى ممارسة الأنشطة الرياضية .



وأشار إلى انه سيتم فتح التقديم بالمسابقة من غد السبت الموافق 31 أغسطس وحتى الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر ، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عبارة عن شهادة ميلاد الطفل ، صورة شخصية حديثة للمتسابقة وسيتم استلام الأوراق من خلال جمعية الرعاية الاجتماعية خلف قصر الثقافة بمدينة الخارجة من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء ، وهيئة تنشيط السياحة بمركز الداخلة ، وبمقرات الوحدة المحلية بلاك من مراكز الفرافرة وبلاط وباريس.



وتقام المسابقة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، وتوفي صاحب فكرتها مجدي معاذ قبل انعقادها للمرة الأولى، ويجري اختيار الملكة والوصيفة من المشارکات اللائي تتم تصفيتهن على مراحل، وتقدم هدايا قيّمة للفائزات بالمسابقة.