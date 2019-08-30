وصول الدكتور أحمد عمر هاشم إلى احتفالات رأس السنة الهجرية بمسجد الحسين

وصل منذ قليل الدكتور أحمد عمر هاشم احتفالات رأس السنة الهجرية بمسجد سيدنا الحسين ، للمشاركة في الاحتفالات وسط الشباب والشيوخ.



وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت أول أيام شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1441هـ، وأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1440هـ.



وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعت هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة، الموافق 30 أغسطس من عام 2019م، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



وتابعت: أنه تبين لها من خلال الرؤية البصرية ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1441هـ، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت الموافق 31 أغسطس لعام 2019، هو أول أيام شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1441هـ.