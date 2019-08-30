ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديوجراف| حقيقة زواج سمية الخشاب بفستان زفاف مغربي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:11 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أدخلت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر انستجرام، في حيرة متسائلين عن حقيقة زواجها مجددًا بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد سعد قبل عدة أشهر، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها بـ زى زفاف مغربى.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل الهودج، تماشيًا مع كواليس العُرس المغربي.

يمكنك أيضًا معرفة المزيد من التفاصيل عن حقيقة زواج الفنانة سمية الخشاب بمتابعة الفيديوجراف التالي ... 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمهور المغرب يحتفي بـ سمية الخشاب.. فيديو

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

مسائكم ورد وبرتقال.. سمية الخشاب وسط الشجر في أحدث جلسة تصوير

سمية الخشاب بالقفطان المغربى

هل تزوجت مجددا.. سمية الخشاب بزي الزفاف المغربي

اخبار الفن .. سمية الخشاب بزي الزفاف المغربي.. درة تتعرض للتحرش.. حقيقة خلاف صابر الرباعي والمهن الموسيقية

ترشيحاتنا

دار الافتاء: غدا السبت غرة شهر محرم وبداية راس السنة الهجرية الجديدة

شباب الطائرة يخسرون الميدالية البرونزية في كأس العالم على يد الارجنتين

بعد 20 عاما.. تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

بينها مصر.. دول عربية تعلن موعد رأس السنة الهجرية والإجازة الرسمية

مفاجأة.. مدرب الاهلي القادم ليس غريبا عن المصريين

استودعكم الله .. أول تعليق من أيمن حفني بعد الانتقال للمقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير