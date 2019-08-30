فيديوجراف| حقيقة زواج سمية الخشاب بفستان زفاف مغربي

أدخلت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر انستجرام، في حيرة متسائلين عن حقيقة زواجها مجددًا بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد سعد قبل عدة أشهر، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها بـ زى زفاف مغربى.



ونشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل الهودج، تماشيًا مع كواليس العُرس المغربي.



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